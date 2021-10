Unwetter-Planspiel als Training für Ernstfall

Annahme des Planspiels waren massive Unwetter, die sich zusehends verstärkten. Nachdem gleich mehrere Feuerwehren des Bezirks zu Einsätzen wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume gerufen worden waren, wurde auch der Führungsstab alarmiert.



Ab 4 Uhr früh koordinierte dieser vom Feuerwehrhaus in Oberwart aus die Einsätze des ganzen Bezirks. Da die Unwetter weiter zunahmen und sich die Lage verschlechterte, waren am Ende so gut wie alle Feuerwehren der Region im Einsatz. Mehrere Hilfsdienst-Einheiten aus anderen Bezirken und der Steiermark mussten daher angefragt werden.