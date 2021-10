Meistertitel für Iraschko-Stolz bei Comeback

Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz ist bei der Rückkehr von einer langen Verletzungspause nach einer Knie-Operation der Gewinn ihres 15. Staatsmeisterschaftstitels gelungen! Die 37-Jährige setzte sich am Samstag auf der Normalschanze in Stams vor der Vorarlbergerin Eva Pinkelnig und Sophie Sorschag (Kärnten) durch. Nicht am Start waren allerdings Sara Marita Kramer, Lisa Eder, Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Kreuzer.