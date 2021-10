Tschechien-Wahl: Babis signalisiert Amtsverzicht

Präsident noch im Spital

Allerdings hatte Präsident Zeman vor der Wahl angekündigt, der Regierungsauftrag werde an die stärkste Einzelpartei gehen - also erneut an die ANO von Babis. Erschwert wird die Situation dadurch, dass der 77-jährige Zeman am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er vergibt den Auftrag zur Regierungsbildung. Damit ist unklar, wann diese abgeschlossen werden kann. Details zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht bekannt gegeben.