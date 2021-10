Geckos reisten im Koffer im Auto und Flugzeug mit

Unbemerkt in den Koffer gesprungen

Die winzigen Echsen dürften in den Hotels jeweils unbemerkt in die Koffer gesprungen sein. Happ: „Der aus Mallorca stammende Hausgecko hat zum Glück im doch kühlen Frachtraum des Flugzeuges überlebt.“ Der Gecko aus Italien reiste hingegen bequem mit dem Auto nach Österreich ein.