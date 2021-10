Junuzovic muss zu Fußspezialist nach München

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler nahm im Wiener Konzerthaus stellvertretend den Preis als Österreichs Mannschaft des Jahres entgegen. Zum vierten Mal in Serie ging die Trophäe an die Roten Bullen. „Es spricht für den Verein, für die Mannschaft, die ganze Philosophie. Wir machen einen super Weg und so soll es weitergehen.“ Besonders augenscheinlich sei die aktuelle Siegermentalität in der Mannschaft. „Es passt der Charakter, die Qualität mit und ohne Ball und das fast schon Zusammenleben - die Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr gut“, sagte Junuzovic.