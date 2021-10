Feldkirch wird Defensivarbeit verstärken müssen

Drei Überraschungspunkte in Zell am See und in Jesenice stehen nach sieben Spielen auf der Habenseite von AHL-Klub VEU Feldkirch. Dazu setzte es fünf zum Teil empfindliche Niederlagen, wie zuletzt gegen die Steel Wings Linz (1:5). Die AHL-Tabelle hat derzeit aus Feldkircher Sicht nicht das gewünschte Aussehen, die VEU ist nur Vorletzter vor den Vienna Capitals Silver.