Schöttel: Foda? „Schnellschuss macht keinen Sinn!“

Sportdirektor Peter Schöttel geht trotz der jüngsten Ergebnisse und der am Sonntag anstehenden Neuwahl des ÖFB-Präsidiums davon aus, dass das österreichische Fußball-Nationalteam mit Trainer Franco Foda in die nächsten beiden Länderspiele im November gehen wird. „Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, jetzt einen Schnellschuss zu machen“, sagte Schöttel am Mittwoch nach dem 0:1 in der WM-Qualifikation in Dänemark.