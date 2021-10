Champion der Kinder-Formel-1 kommt aus Linz

Die Gegner? Teils um zwei Jahre älter als Niklas. Der Pokal? Gefühlt größer als der Elfjährige. „Und fast schwerer“, lächelt Papa Daniel Schaufler. Der zu seinem 32-Kilo-Spross zuletzt im wahrsten Sinne des Wortes aufgeschaut hat, als Niklas in Adria (It) nach Platz 2 im pinken BWT-Overall am obersten Stockerl der WSK stand - der World Series of Karting. Der weltweit höchsten Kart-Rennklasse dieser Alterskategorie – womit sich der Knirps quasi zum Champion der Kinder-Formel-1 gekrönt hat – und damit auch auf den (Reifen-)Spuren eines Max Verstappen wandelt, der die Serie einst ebenfalls gewonnen hatte.