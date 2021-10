„Lindenstraße“-Urgestein Ludwig Haas gestorben

Abgesehen von der „Lindenstraße“ war Haas im Fernsehen in zahlreichen anderen TV-Reihen zu sehen, etwa im „Tatort“ oder in „Der Alte“. Für internationale Filmproduktionen drehte er in Hollywood, Frankreich und Italien. So mimte er gleich mehrfach den NS-Diktator Adolf Hitler, unter anderem in dem US-amerikanischen Thriller „Wie ein Licht in dunkler Nacht“ (1992) mit Michael Douglas in der Hauptrolle.