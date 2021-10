Mädchen (14) wurde auf Schulweg schwerst verletzt

Die 45-jährige, deutsche Autofahrerin lenkte ihren PKW am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr aus Hochburg kommend in Fahrtrichtung Ach/Duttendorf. Auf Höhe der Bushaltestellen konnte sie im Gegenverkehrsbereich einen in der unbeleuchteten Haltestellenbucht angehaltenen Omnibus wahrnehmen. Als die Unfalllenkerin mit ihrem PKW am Heck des Omnibusses angekommen war, überquerten zwei Jugendliche die Fahrbahn. Die 45-jährige Lenkerin hatte keine Chance mehr die Schülerin in der völligen Dunkelheit rechtzeitig zu sehen.