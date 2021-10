Zahl der Bergunfälle im Ländle erneut gestiegen

In Vorarlberg sind im heurigen Sommer rund 20 Menschen mehr verunfallt als im Vorjahr. Insgesamt waren 319 Menschen in einen Alpinunfall verwickelt, teilte das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Montag mit. Für neun Menschen endete ein solcher Unfall tödlich - im Zehnjahresmittel waren es zehn Menschen.