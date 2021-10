Holocaustleugner wurde in jüdischem Grab bestattet

„Offensichtliche und schamlose Provokation der Neonazis"

Der Grabstein Friedlaenders wurde für die Beisetzung des Neonazis mit einem schwarzen Tuch abgedeckt, davor hing ein Bild Hafenmayers. Die Grabstelle wurden mit Kränzen mit Grabschleifen in den Reichsfarben und aufgedruckten eisernen Kreuzen geschmückt - die „Bild“ spricht von einer „offensichtlichen und schamlosen Provokation der Neonazis“. Auf Twitter schrieben Sympathisanten Hafenmayers, dieser sei „ein Vorbild für alle kommenden Generationen und sein Kampf für Deutschland und die Zukunft unseres Volkes war beispielhaft“. Kritiker prangerten an, dass die Antisemiten „ungestört auch die Friedhofskapelle in einen Ort der neonazistischen Heldenverehrung verwandeln“ konnten.