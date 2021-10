Video: Patriots feiern Sieg gegen Houston Texans

Lange hatte es nach einem Sieg für die Hausherren aus Houston ausgesehen, ehe die New England Patriots, angeführt von Quarterback Mac Jones, beim Stand von 9:22 im dritten Viertel eine sehenswerte Aufholjagd starteten. Am Ende war es ein gelungenes Fieldgoal knapp vor dem Ende der Spielzeit, das den Endstand von 25:22 für die Patriots besiegelte. Mit dem Erfolg erklimmt New England bei einem Gesamtscore von 2:3 Rang zwei der AFC East. In der AFC South liegen die Texans (1:4) auf dem dritten Platz der Tabelle. Die Highlights des Spiels sehen Sie hier.