Bodenverlust geht ungebremst weiter

Täglich 3,3 Hektar Bodenverbrauch in der Steiermark

Im Kampf gegen den Bodenfraß hat sich kaum ein Bundesland mit Ruhm bekleckert. Denn während die Steiermark beim täglichen Bodenverbrauch mit 3,3 Hektar Spitzenreiter ist, liegt auch das Burgenland bei der pro Kopf versiegelten Fläche mit 510 Quadratmetern an vorderster Stelle. Gleichzeitig haben die kleinsten Bundesländer Wien (79%) und Vorarlberg (30%) am meisten für Landwirtschaft und Siedlungszwecke nutzbarer Flächen verbaut.