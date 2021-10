Stichwahl in Linz: Unentschlossene als Mini-Chance

Auch in der Landeshauptstadt kommt es heute, wie schon vor sechs Jahren, zur Stichwahl. Und obwohl die beiden Kontrahenten, SP-Amtsinhaber Klaus Luger und VP-Herausforderer Bernhard Baier, in den vergangenen Tagen noch einmal um jede einzelne Stimme buhlten und etwa auch LH Thomas Stelzer 40.000 Linzer Haushalte per Brief um Unterstützung für Baier bat, muss man kein Prophet sein, um zu „orakeln“, dass die Wahlbeteiligung wohl wieder niedrig ausfallen wird.