Polizeieinsatz: Kriegsrelikt im Keller gefunden

Die Experten des Entschärfungsdienstes aus Graz wurden angefordert. „Sie haben die Granate bereits nach Graz mitgenommen“, so Londer. Das Wohnhaus war für den Einsatz vorübergehend evakuiert worden. Die Grazer Experten waren erst Anfang Oktober bei der tödlichen Explosion am Ossiacher See im Einsatz.