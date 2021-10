Riesiges Flohmarkt-Wochenende kommt bestens an

Villachs erster Flowmarkt startet um 12 Uhr

Heute, Samstag, von 12 bis 16 Uhr wird auch in der Draustadt getandelt. Und zwar im Innenhof vom Villacher Kulturhof. Im Bereich um die alte Linde findet man unzählige Schnäppchen, die einen neuen Besitzer suchen, statt in der Tonne zu enden. Second-Hand ist an diesem Wochenende also in Kärnten Trend!