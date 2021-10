400 Tandler: Großflohmarkt beim Wörthersee-Stadion

Rund 400 Aussteller haben sich schon angemeldet, und sie kommen von weit her. „Nicht nur Tandler aus ganz Österreich, sondern auch Deutsche reisen an! Mit 400 Standlern sind wir voll, wir nehmen keine Anfragen mehr an“, sagt Organisator Michael Kirchmeier im Gespräch mit der „Krone“. Er hat Erfahrung mit Flohmärkten, ist er doch für die größten der Steiermark verantwortlich: den am Stubenberg- und den am Schwarzlsee.