Live Aid und Co: Unterhaltung mit Haltung

Musik ist grenzenlos und es ist ein künstlerisches Arbeitsfeld, um über den Tellerrand hinauszublicken. Sir Bob Geldof war nicht nur ein talentierter Rockmusiker, sondern auch ein Mensch, der soziales Engagement bewiesen hat. Der Ire war der Hauptinitiator der Live Aid Konzerte, die 1985 ins Leben gerufen wurden. Es ging darum, armen Menschen in Afrika durch gesammelte Gelder ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber auch ein österreichisches Musiker-Aufgebot hat in Zusammenarbeit mit Äthiopiern ein Projekt gestartet, wo auch Rudi Dolezal maßgeblich daran beteiligt war. In „Rudi Backstage“ blicken wir wie immer hinter die Kulissen, aber vor allem geht es um die positive Strahlkraft des Musiker-Daseins.