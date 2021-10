1965 Neuinfektionen, elf weitere Todesopfer Kopieren

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 1965 Corona-Neuinfektionen vermeldet worden. Elf weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Infektion. Es gibt drei Patienten weniger auf den Normalstationen zu versorgen, zwei schwer Erkrankte müssen neu auf Intensivstationen behandelt werden.