Österreich unterliegt Dänen trotz starker Leistung

Der Auftakt von Österreichs Handball-Frauen in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 hat am Donnerstag eine erwartete Niederlage gebracht. Beim mehrfachen Welt- und Europameister bzw. Olympiasieger ging Rot-Weiß-Rot in Horsens mit 22:27 (11:12) vom Platz, zeigte dabei aber über weite Strecken eine beachtliche Leistung. Schon am Sonntag (18.10 Uhr) steht in der Südstadt das Duell mit den ebenfalls starken Rumäninnen am Programm.