EU-Kommission endlich für Verbot der Käfighaltung!

Paukenschlag in Brüssel: Die EU-Kommission wird bis 2023 einen Gesetzesentwurf für das Ende der Käfighaltung vorlegen. Ziel ist es, ein Verbot bis 2027 in Kraft treten zu lassen. Um Betrieben bei der Umstellung zu helfen, sollen Landwirtinnen und Landwirte bei der Umstellung unterstützt werden. Das verkündete die Kommission bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.