Schweiz verbietet das Schreddern von Küken

„Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Martina Pluda zum Schweizer Verbot des Schredderns: „Es ist leider nur der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Denn Küken dürfen in der Schweiz weiterhin mit Kohlendioxid getötet werden, und das war bislang auch immer die gängige Methode. Nur wenige Brütereien töten Küken durch Schreddern. Auch in Österreich werden in der konventionellen Hühnerhaltung die so genannten Eintagesküken nach wie vor mit CO2 getötet.“