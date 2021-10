Billard-Session mit Champ Albin Ouschan gewinnen

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Um teilzunehmen, schicken Sie bis 14. Oktober eine E-Mail an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at mit Name, Adresse sowie der Antwort auf folgende Quizfrage: „Wo feierte Albin Ouschan heuer seinen WM-Titel im 9-Ball?“ Der Gewinner wird schriftlich verständigt, trifft Albin Ouschan gemeinsam mit Begleitperson zum Probetraining und erhält zudem einen signierten Queue des Weltmeisters - der gestern sein Auftaktmatch bei den „Austria Open“ im Sportpark Klagenfurt bestritten hat.