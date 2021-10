Ölpest in Kalifornien: Suche nach Ursache läuft

Entlang der malerischen Strände in Südkalifornien tummeln sich derzeit nicht nur Surfer und Spaziergänger. Aus einer leckgeschlagenen Pipeline auf dem Meeresgrund sind seit Samstag nach Schätzungen der Behörden bis zu 550.000 Liter Öl ausgelaufen. Die Folgen sind überall sichtbar: Schwarze Schlieren durchziehen das blaue Meer, an den Stränden werden klebrig-glänzende Klumpen angespült. Einsatzteams in weißer Schutzkleidung schaufeln den von Öl getränkten Sand in Plastiksäcke, Barrieren wurden ausgelegt, um den Ölfilm von der Küste fernzuhalten.