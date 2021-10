Erster Schnee sorgt für Kettenpflicht auf Straßen

Schnee fiel am Mittwoch teils bis unter 1700 Meter Seehöhe - mit entsprechenden Folgen: Bei Fahrten über die Großglockner Hochalpenstraße gilt für alle Fahrzeuge Schneekettenpflicht! „Es hat auch kräftig abgekühlt“, so Meteorologe Christian Stefan von der Wetterwarte in Klagenfurt. Bevor es am Wochenende wieder etwas wärmer wird, bleibt die Aussicht am Donnerstag und am Freitag eher trüb und regnerisch.