Die schönsten Bücher zum Nikolo Kopieren

Die Legende des Heiligen Nikolaus geht auf den Bischof Nikolaus von Myra zurück. Dabei handelte es sich um einen Heiligen, der mit zahlreichen wohltätigen Gaben den Menschen half und sie aus Notlagen befreite. Zum Gedenktag des Heiligen Nikolaus wurde der 6. Dezember ernannt, der vor allem in Europa mit vielen verschiedenen Bräuchen zelebriert wird. Heute wird die Geschichte des Heiligen in Schulen und Kindergärten erzählt. Lesen auch Sie Ihren Kindern am 6. Dezember die Geschichte des Heiligen Nikolaus vor, damit diese den Sinn des Fests verstehen.