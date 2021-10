Hotelmitarbeiter beurlaubt, Polizei ermittelt

In einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Video hatte Gil Ofarim berichtet, wegen seiner Davidstern-Kette beim Einchecken in das „Westin Hotel“ von Mitarbeitern nicht berücksichtigt worden zu sein. Er erzählte mit Tränen in den Augen, wie er sich in eine Schlange eingereiht habe. Immer wieder seien Personen vorgezogen worden.