Lopez: Darum musste Affleck allein zur Premiere

„Konnten einander nicht ausstehen“

Ein Insider sagte der Zeitung „Sun“: „Als Jennifer mit George Clooney ,Out of Sight‘ gedreht hat, ist sie überhaupt nicht mit ihm ausgekommen. Sie konnten einander nicht ausstehen.“ Die Dreharbeiten fanden 1998 statt und Lopez erzählte später, Clooney sei gerade einmal „okay“ gewesen, was Kussszenen betrifft. Manche Kollegen seien eben besser, andere weniger.