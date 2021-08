Trump-Nichte: „Donald gehört ins Gefängnis“

Ihrer Ansicht nach hat der ehemalige Präsident großen Schaden in den USA angerichtet. Er habe einen Aufstand gegen sein eigenes Land angezettelt, so die promovierte Psychologin. Anhänger Trumps hatten am 6. Jänner, das Kapitol, den Sitz des US-Kongresses, in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffes einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.