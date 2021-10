Lehrlinge übernehmen für eine Woche lang Markt

Hinter Kulissen viel zu tun

„In unseren Märkten geht es nicht nur darum, den Kunden Vielfalt, Frische und Qualität zu bieten – auch hinter den Kulissen gibt es viel zu tun und Mitarbeiter und Lieferanten zu koordinieren. Das ist schon eine gewaltige Aufgabe und ich bin sehr stolz auf unsere Lehrlinge und überzeugt, dass sie diese großartig erfüllen werden“, freut sich Billa-Vertriebsdirektor Thomas Steingruber. In Oberösterreich wurde für das Projekt die Billa-Filiale in der Leondinger Straße 28 in Traun ausgewählt. Dort sind seit gestern 20 Lehrlinge am Ruder. Vanessa Fana, angehende Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Lebensmittel im 2. Lehrjahr: „Ich finde es toll, dass uns eine so große Verantwortung übertragen wird. Besonders freue ich mich auf den Erfahrungsaustausch mit den anderen und das wir in eine Führungsposition reinschnuppern dürfen.“