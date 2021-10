Ist Präsident Erdogan bald zu krank zum Regieren?

Berichte über Herzschrittmacher und Schmerzmittel

Freilich: Erdogan ist 67 und seit bald 19 Jahren an der Macht. Dass er nicht mehr topfit ist, ist kaum überraschend. Das Video wurde aber augenscheinlich als Reaktion auf eine Kolumne in der einflussreichen US-Zeitschrift „Foreign Policy“ vom 1. Oktober veröffentlicht. Darin schreibt der Nahost-Experte Steven Cook über weitere Gerüchte über Erdogans Gesundheit: So soll das Staatsoberhaupt immer vergesslicher werden, mit Atemproblemen kämpfen und einen Herzschrittmacher implantiert bekommen haben. Zudem soll er die Anzahl seiner Ärzte erhöht und vor öffentlichen Auftritten Schmerzmittel verabreicht bekommen.