Polizeieinsatz wegen herrenlosem Koffer bei ÖGK

Gebäude geräumt

Angestellte hatten bemerkt, dass dieser in der Wartezone des Gebäudes abgestellt worden war, ohne dass ein Besitzer in der Nähe zu sehen war. Sicherheitshalber entschlossen sich die Mitarbeiter, die Polizei zu verständigen. Diese konnte ebenfalls keinen Eigentümer ausfindig machen und räumte daher das Gebäude sowie die Wohnungen in der Nähe. Auch die Straße musste gesperrt werden.