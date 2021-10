Ex-Verkäuferin stellt Seriendieb in Supermarkt

„Ich war 34 Jahre lang Hofer-Verkäuferin und hab‘ viele Ladendiebe erwischt“, betont Pensionistin Hermi Ö. aus Linz. Sie finden daher das Verhalten eines Rumänen am Freitag bei einem Einkauf in einer Hofer-Filiale in Leonding sofort verdächtig. „Er hat so ruckartige Bewegungen gemacht, ist hin- und hergegangen und hat sich verstohlen umgeschaut“, so die 61-Jährige. Ö. konnte dann beobachten, wie der 54-Jährige mehrere Flaschen des teuersten Shampoos sowie Zahnpasta-Tuben in eine präparierte Tasche seiner Jacke steckte.