Explosionsopfer (59) tauchte aktiv nach Granaten

Unvorstellbar viele Kriegsrelikte befinden sich in Österreichs Seen. Und gerade deshalb begab sich der Deutsche, der am Freitag, wie berichtet, durch eine explodierende Granate ums Leben gekommen ist, auf Tauchgang im Ossiacher See in Kärnten. Am Samstag konnte der Entminungsdienst noch zahlreiche historische Munitionen und Waffen aus dem Seeufer bergen. Das Tauchen nach Relikten ist strengstens verboten. Hohe Strafen drohen.