Mehr Platz für Oberkärntner Schüler geschaffen

spittal Knapp eineinhalb Jahre dauerten die Umbauarbeiten in der Volksschule-Ost in Spittal. Das Ergebnis ist eine moderne Schule mit vielen technischen Möglichkeiten im Unterricht. In den neuen Räumlichkeiten konnte heuer erstmals auch eine neue Kleinklasse für körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder installiert werden. Die Direktorin zeigt sich zufrieden. Ein neues Bildungszentrum wurde auch in Obervellach eröffnet.