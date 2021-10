Meister Hard schlug auch bei den Tiroler Adlern zu

Nach Seitenwechsel legen die Gäste in Unterzahl los, scheitern im ersten Angriff aber an Torhüter Kishou. Handball Tirol somit mit der Chance auszugleichen, aber diese Rechnung wurde ohne Golub „der Hexer“ Doknic gemacht, denn auch der Harder Keeper wehrt den Wurf souverän ab. Beide Torhüter zeigen bereits in den ersten Aktionen der noch jungen zweiten Halbzeit, dass in diesem Spiel absolut Verlass auf sie ist und sie ihren Deckungsreihen einen starken Rückhalt geben. Die Vorarlberger machen mit ihrer Deckungsarbeit dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben und verteidigen ihren plus 1 Vorsprung konsequent bis zur 43. Minute. Handball Tirol hat den Anschlusstreffer immer wieder erfolgreich verwandelt, der Ausgleich will aber nicht gelingen und so sind es die Harder, die weiter vorlegen. In der 49. Minute holen sie sich ihren Vier-Tore-Vorsprung aus der ersten Halbzeit zurück (21:17). Tirols Flügelspieler beißen sich an Doknic weiter reihenweise die Zähne aus und es sollen ganze fünfzig Minuten vergehen, bis den Hausherren der erste Treffer vom Flügel durch Alexander Wanitschek gelingt. In der Crunchtime mobilisieren die Gastgeber nochmals alle Kräfte und halbieren ihren Rückstand, was die Spannung in dieser Partie hochhält und Hoffnung bei den Gastgebern schöpfen lässt (20:22, 53. Minute). Aber wie schon in einigen Spielsituationen zuvor ist bei ihrem Angriff spätestens bei Golub Doknic Schluss, der seinen Kasten weiter sauber hält. Die Roten Teufel machen munter weiter und die letzten Treffer aufseiten der Harder durch Lukas Schweighofer, Dominik Schmid und Srdjan Predragović werden erfolgreich in den Maschen versenkt. Der Harder Rückraum hat einmal mehr bewiesen, welche Qualitäten in diesen Reihen vorhanden sind und besiegelt ihren Auswärtssieg bei einem Endstand von 25:21 (13:12).