Supermärkte stoppen mit Trick „reisende“ Wagerln

„Seit November 2019 haben wir leider feststellen müssen, dass an unserem Standort am Haspingerplatz in Wien-Floridsdorf immer wieder Einkaufswagerl verschwinden und dann im Tagesgeschäft fehlen“, berichtete Spar-Sprecherin Nicole Berkmann am Freitag im Gespräch mit der „Krone“. Mit Hightech kämpft der heimische Supermarktriese an diesem und weiteren Standorten, vor allem in Wien, gegen das Einkaufswagerl-Chaos an.