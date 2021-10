Zwei weitere Covid-Todesopfer in Kärnten

In Kärnten sind von Donnerstag auf Freitag zwei weitere Menschen an Covid-19 gestorben. Wie der Landespressedienst am Freitag mitteilte, war eine der Personen „älter“. Ob es Vorerkrankungen oder medikamentöse Wechselwirkungen gab, wurde aus Datenschutzgründen nicht bekanntgegeben. Insgesamt sind bisher 838 Menschen in Kärnten an oder mit dem Virus gestorben. Im selben Zeitraum hat es auch 133 Neuinfektionen gegeben, die Inzidenz stieg damit auf 139,1.