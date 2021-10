Empfehlung für Drittimpfung für Montag erwartet

Auffrischungs-Erinnerung per Brief

Über den dritten Stich werden die Menschen in Österreich künftig per Brief informiert und zur Auffrischung aufgefordert, kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bei dem gemeinsamen Medientermin mit Kyriakides an. Die Auffrischungsimpfung wird auf Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) von Mitte August hierzulande nur mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna durchgeführt. Auch alle mit einem anderen Vakzin erst- bzw. zweitgeimpfte Personen sollen diese Mittel erhalten.