Betrunkenes Frauerl und Hund verletzten Polizisten

Erst vom Frauchen, und dann auch noch von ihrem Hund ist ein Polizist am Donnerstagabend in Wien-Penzing attackiert und verletzt worden. Gründe für die Alarmierung der Polizei waren Lärm und Randale in der Breitenseer Straße. Die 23-jährige Betrunkene wurde festgenommen, der junge Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden.