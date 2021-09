Spätsommer am Wochenende, dann Temperatursturz

Noch einmal Sommer gefällig? Dann darf man sich auf das kommende Wochenende freuen. Dank Südföhn klettert bereits am Freitag die Temperaturmarke in die Höhe - stellenweise werden schon 22 Grad erreicht. Doch da kommt noch mehr: Am Sonntag können gebietsweise sogar bis zu 27 Grad erreicht werden. Spätestens am Montagabend ist dann allerdings Schluss mit dem Altweibersommer - der Temperatursturz folgt.