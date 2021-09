Skilift-Betreiber ging Betrüger auf den Leim

Zu der angeklagten Tat kam es im Mai 2020. Ein Vorarlberger Skiliftbetreiber stand in geschäftlichem Kontakt mit einer Vorarlberger Baufirma und wollte dieser eine Teilzahlung für ein Bauprojekt leisten. Doch die Betrüger hatten sich zuvor in die Daten des Bauunternehmens gehackt und dem Skiliftbetreiber per E-Mail mitgeteilt, es gebe eine neue Kontonummer. Als der Skiliftbetreiber an diese IBAN bezahlte, floss das Geld auf ein eigens für diese kriminellen Machenschaften eröffnetes Konto in Belgien. Dieses Konto hatte der nun angeklagte Moldawier eröffnet.