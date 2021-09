Ein Derby wie damals - mit Platz für Fan-Kultur

Letzter Check

Heute Vormittag erfolgt ein letzter Rundgang mit Vertretern der Behörden und der Stadt, erzählt Genser. „So hätten wir noch genügend Zeit, falls noch Kleinigkeiten geändert werden müssen.“ Aufgrund des erwarteten Andrangs rät er zu einem zeitigen Erscheinen beim Spiel - die Gäste auf der Birkenwiese seien frühzeitig willkommen. „Ab 18 Uhr ist das Stadion offen, auch die Gastronomie - man könnte also gut einen gemütlichen Abend bei uns verbringen“, so das Rothosen-Vorstandsmitglied, „und so die Schlange am Eingang vermeiden - denn natürlich werden wir bei jedem Eintritt 3G kontrollieren, das dauert. Ebenfalls empfehle ich öffentliche Verkehrsmittel, die Parkplätze sind begrenzt.“