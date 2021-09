Red-Bull-Boss von WM-Titel für IHN überzeugt!

Beim Formel-1-Team Red Bull Racing glaubt man fest an einen ersten WM-Titelgewinn für Max Verstappen! Nach dem Husarenritt vom letzten auf den zweiten Platz am Sonntag in Sotschi erst recht. „Das ganze Team ist bis in die Haarspitzen motiviert. Ihnen macht dieses Duell Riesenspaß, sie nehmen die Herausforderung mit Freude an. Als Team arbeitet jeder so hart er kann, um diese WM zu gewinnen“, sagte Teamchef Christian Horner auf ServusTV.