U21 mit Debütant Seiwald nach Estland und Finnland

Mit Debütant Felix Seiwald von der SV Ried geht Österreichs U21-Nationalteam in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele in Estland (10. Oktober) und Finnland (12. Oktober). Im am Dienstag präsentierten Kader von Teamchef Werner Gregoritsch fehlen mit Tobias Anselm (Kreuzbandriss) und Vesel Demaku (Muskelfaserriss) zwei Akteure aufgrund von Verletzungen.