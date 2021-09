Probleme mit Gurgeltests in Volksschule Kirchdorf

Die Codes waren für das Lesegerät nicht lesbar, so der Krisenstab gegenüber der APA. Auch an der Mittelschule in Kirchdorf an der Krems habe es dieses Problem gegeben. An beiden Schulen seien dann vorige Woche die richtigen Pickerl angekommen und diesen Montag seien Gurgeltests durchgeführt und abgeholt worden. Bis dahin habe man drei Antigentests pro Woche gemacht. An der Volksschule wird Betreuung für jene Kinder angeboten, die Bedarf haben.