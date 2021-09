Stögmüller neuer Chef des Privatsender-Verbands

Corinna Drumm, Geschäftsführerin des VÖP, kündigte an, die Gespräche mit allen Stakeholdern in den nächsten Wochen zu intensivieren. Dabei sei auch die Politik gefragt. „Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass sich österreichische Medien positiv entwickeln können und Qualität und Vielfalt erhalten bleiben“, sagte Drumm.