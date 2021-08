Kanzler und Wegbegleiter ehren Medien-Pionier

Ernst Swoboda habe das „duale Rundfunksystem mit aufgebaut, entscheidend geprägt und damit die Medienvielfalt in Österreich gestärkt.“ Auch sei durch sein juristisches Wissen in konstruktiven Stellungnahmen erheblich an der Weiterentwicklung des nationalen Rechtsrahmens mitgewirkt worden. Bis zuletzt habe sich Ernst Swoboda für Qualitätsjournalismus und Medienvielfalt in Österreich eingesetzt. Kanzler Kurz: „Meine Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Freunden und allen, die mit ihm eng verbunden sind.“