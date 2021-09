Kinder in Zagreb getötet: Wiener festgenommen

Der Österreicher, der am Samstag in Kroatien seine drei Kinder getötet haben soll, ist am Montagabend aus der psychiatrischen Klinik entlassen und der Kriminalpolizei übergeben worden, berichteten kroatische Medien. Die Zagreber Polizei bestätigte, den 56-jährigen Wiener verhaftet zu haben. Er soll die Nacht in Polizei-Haft verbringen und Dienstagfrüh erstmals vernommen werden.